Ai nastri di partenza la 46° Biella-Oropa

La gara podistica in salita Biella-Oropa è arrivata alla sua 46° edizione. Sabato 31 luglio i partecipanti gareggeranno per il 17° Memorial Ismar Pasteris e il Trofeo Panificio Patti - Eurometallica.

Il ritrovo con consegna dei pettorali è previsto per le 13 al piazzale Casalegno in via Lamarmora a Biella. Le gare scaglionate partiranno alle 17 con la partenza della gara femminile SM60-SM65-SM70. Le gare J/S/P SM35 - SM40 - SM45 - SM55 partiranno alle 17.30.

Il tempo massimo di percorrenza dei 12.2km previsti è di 2 ore e le premiazioni avverranno alle 19.Le iscrizioni si effettuano sul sito www.biellasport.net e si chiuderanno il 28 luglio. La tassa di iscrizione di 15 euro è da versare alla consegna del pettorale, insieme al modulo di autocertificazione Covid scaricabile sul sito.

Previsto un servizio di trasporto borse partenza/arrivo, il bus navetta arrivo/partenza, due punti ristoro con bottigliette d’acqua sigillate. Nel rispetto delle normative di contenimento della pandemia, i partecipanti dovranno presentarsi con la mascherina che potranno togliere solo dopo i primi 500 metri e dovranno rimetterla al traguardo.

I montepremi assoluti vanno dai 50 ai 200 euro per le prime cinque posizioni. Un premio in natura di valore decrescente è previsto per la sesta posizione.