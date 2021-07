Torna il tradizionale "Convegno Alpino". Appuntamento ad Oropa il prossimo week end

Dopo un lungo periodo di sospensione torna il tradizionale “CONVEGNO ALPINO”, che ha rappresentato per oltre un secolo una partecipata occasione di aggregazione dei biellesi.

Senza dubbio i Convegni della Pietro Micca hanno costituito un appuntamento annuale tra i più attesi e seguiti dalla comunità biellese: veri e propri eventi che muovono la curiosità anche all’esterno poiché, mischiati con la folla, spesso hanno partecipato giornalisti inviati da quotidiani di rilievo nazionale.

Sullo scenario delle montagne biellesi, tra le due guerre, ossia tra il 1919 e il 1939, rispondono all’invito della Pietro Micca oltre 100 mila persone, con una media che oscilla dalle 4 alle 5 mila presenze ad ogni Convegno. Nel luglio del 1926 ben 10.000 biellesi si sono ritrovati al Cimon del Campo, un record assoluto sottolineato da una perfetta organizzazione che riesce a distribuire altrettanti “cestini” per il pranzo e diecimila razioni di cappelletti in brodo.

Con l’inevitabile sospensione della seconda guerra mondiale, i Convegni si sono avvicendati fino agli anni ’80, quando il cambiamento delle abitudini dei soci e dei biellesi in genere portò a sospendere questa manifestazione tradizionale.

Oggi, dopo l’isolamento sociale che tutti abbiamo subìto lo scorso anno e nei primi mesi di quest’anno, il Convegno Alpino rappresenta per tutti – soci e simpatizzanti - una semplice e allegra occasione di ritrovo sulle nostre montagne.

La sede scelta quest’anno è l’area circostante la stazione superiore delle Funivie di Oropa, che i partecipanti potranno raggiungere usufruendo del servizio di funivia o a piedi.

PROGRAMMA e REGOLAMENTO

sabato 24 luglio 2021

ore 17:00 ritrovo presso il piazzale della stazione inferiore delle Funivie Oropa e partenza per la Capanna Renata. In alternativa sarà possibile salire in funivia (ultima corsa ore 17:00) e aspettare il gruppo presso la stazione superiore. Arrivo alla Capanna Renata previsto circa

ore 21:00. Possibilità di consumare una bevanda e/o una fetta di torta. Rientro alla stazione superiore delle Funivie Oropa (per chi partecipa alla “tendata”) o rientro a Oropa.

Attenzione: munirsi di pila frontale. La “tendata” è organizzata dal bar delle Funivie: sarà possibile pernottare con tenda propria presso la stazione superiore con obbligo di smontare la tenda entro l’arrivo della prima corsa della funivia. domenica

25 luglio 2021

ore 08:30 per chi decide di salire a piedi, ritrovo presso capannina della Pista Paradiso (piazzale “Busancano”), con due possibilità:

ore 11:00 - ritrovo dei partecipanti presso la stazione superiore delle Funivie Oropa - esibizione delle SEZIONI e animazione

ore 12:30 distribuzione dei tradizionali cappelletti in brodo. Presso il bar della stazione superiore delle Funivie Oropa sarà possibile consumare bevande e panini.

ore 14:30 concerto delle SCHEGGE SPARSE

ore 16:30 termine del Convegno Alpino