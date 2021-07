Valdilana, scontro auto-moto alla Panoramica: fratture per un centauro di 58 anni (foto di repertorio)

I Carabinieri della Stazione di Trivero sono intervenuti per un sinistro stradale frontale avvenuto ieri verso mezzogiorno al 30esimo chilometro della Panoramica Zegna a Valdilana. Nell’incidente sono rimaste coinvolte un'auto guidata da un 50enne del posto, ed una moto condotta da un motociclista 58enne residente nel Varesotto.

A seguito del forte impatto il centauro è stato soccorso da personale del 118 che lo ha stabilizzato e trasportato all’ospedale di Biella, dove si trova attualmente ricoverato non in pericolo di vita. Il malcapitato ha riportato fratture scomposte agli arti inferiori e superiori. Nessuna conseguenza invece per il conducente del mezzo. I militari hanno effettuato i rilievi planimetrici e raccolto le prime testimonianze, così da poter ricostruire la dinamica del fatto e stabilire le rispettive responsabilità.

I mezzi sono stati sottoposti a sequestro. È stato avvisato il magistrato di turno presso la Procura di Biella, al quale sarà inviato un dettagliato rapporto. La circolazione stradale ha subito qualche disagio.