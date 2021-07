Incidente all'imbocco di Castelletto Cervo per la Superstrada, traffico deviato (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Sarà da accertare la dinamica dell'incidente stradale che ha visto coinvolto un camion adibito al trasporto di balle e sacchi di plastica. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, 19 luglio, all'imbocco di Castelletto Cervo che porta alla Superstrada in direzione Biella. Parte del materiale si è riversato sul manto stradale ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Nel frattempo il traffico è stato deviato in altre direzioni e i punti di accesso e di uscita della Superstrada in quel punto sono stati chiusi alla viabilità, in attesa della rimozione del veicolo e della sua merce. Sul posto la Polizia locale di Cossato e i Carabinieri.