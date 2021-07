Chiavazza piange il suo Simone Rossi, l'ultimo saluto sarà mercoledì

Verranno celebrati mercoledì pomeriggio nella sua Chiavazza i funerali di Simone Rossi, mancato a soli 49 anni. L'intero rione si è stretto al dolore della sua famiglia: apprezzato parrucchiere e stilista, era molto conosciuto per la sua professione e competenza. Da molti era chiamato l'artista del pettine. Ammirato anche per le sue qualità sportive dentro il rettangolo da gioco.

Anche la società calcistica della Chiavazzese ha pubblicato sui suoi canali social un post in sua memoria: “Ciao Simone: la Società, e l'intera comunità chiavazzese, apprende con profonda tristezza e dolore la scomparsa dell'amico Simone Rossi. Persona solare e piena di energia, ha mosso i primi passi da calciatore proprio nella Chiavazzese per poi diventare punto di riferimento e capitano blu-cremisi. Simone ha sempre donato la sua vita per la famiglia e, l'amore per il calcio, l'ha portato a non mollare mai neanche nei momenti più duri e difficili. La Chiavazzese si unisce al dolore ed esprime le più sentite condoglianze alla moglie Marina ed al figlio Nicolò, alla mamma Gina con papà Gianni ed al fratello Enrico. Ci lascerai un grande vuoto Simone, buon viaggio e proteggi tutti i tuoi cari da lassù”.

La corona avrà luogo nella sua Chiavazza domani alle 19.15; le esequie funebri (organizzate da Onoranze Funebri Defabianis) avrà luogo alle 15.30 di mercoledì.