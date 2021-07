Biellese e calcio locale in lutto per la morte di Simone Rossi

La prematura scomparsa di Simone Rossi ha gettato nello sconforto il Biellese. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza che si stanno condividendo in queste ore sui social nel ricordo del parrucchiere di Chiavazza e dell'ex calciatore della Biellese, mancato a soli 49 anni. “Il pensiero di dolore è di tutta una comunità – commenta il consigliere comunale Corrado Neggia - La città di Biella è segnata dalla perdita di un giovane sportivo molto promettente”.

Poco fa la Biellese ha diramato una nota stampa in ricordo dell'ex calciatore. “La dirigenza e tutta la famiglia bianconera si uniscono con commozione al dolore per la scomparsa di Simone Rossi”. Il messaggio del presidente Luca Rossetto: “Simone, ti ricordiamo con grande affetto e tantissima tristezza per il cammino durissimo che ti é stato riservato e che hai affrontato con spirito forte e coraggio. Ci uniamo al dolore dei tuoi cari, di Marina, del tuo amatissimo Nicolò, di papà Gianni e di mamma Gina che abbracciamo forte forte”.

Anche il Fulgor Valdengo ha condiviso un post in sua memoria: “Ciao Simo. Ci hai insegnato come si deve vivere e che, a prescindere dalla situazione in cui ci si trovi, non si deve mai mollare. Questo, sarà il ricordo e l’esempio più grande che ci porteremo dentro e che, partita dopo partita, ci guiderà nello scendere in campo. Oggi tutta la famiglia Fulgor si stringe commossa intorno alla tua famiglia, al piccolo Nicolò, a Marina e a tuo fratello Chicco che, per molti anni, ha vestito la nostra n°10. Ci mancherai. Possa esserti lieve il viaggio”.