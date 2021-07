Biella, vandali frantumano vetro nell'area della Penna Alpina. Fulcheri: “Poveri di spirito”

A Biella tornano a farsi sentire gli incivili. Nei giorni scorsi, alcuni individui hanno scavalcato la recinzione che delimita la nuova area sezionale di piazza Adua, dove è presente l'installazione gigante della Penna Alpina, e per cause ancora da accertare hanno frantumato in mille pezzi una vetrata presente.

A scoprire l'atto vandalico nella mattinata di sabato alcune penne nere intente in alcuni interventi di sistemazione. “C'è chi agisce per il bene e chi, non avendo nulla di meglio da fare nella sua vita, si diverte così – commenta amareggiato il presidente dell'ANA Biella Marco Fulcheri – Complimenti ai poveri di spirito”. Un gesto che non smorza l'animo degli Alpini di Biella. “I lavori proseguono con la posa di altri pannelli e l'area verrà ridisegnata un po' per volta – annuncia Fulcheri – In settimana verranno posizionati tre pennoni”.