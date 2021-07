Biella, auto colpisce 2 mezzi in sosta e il forte boato sveglia i residenti (foto di repertorio)

Saranno da accertare le cause del sinistro stradale avvenuto intorno alle 4.30 di ieri mattina, 18 luglio, in viale Macallè, a Biella. Dalle prime informazioni raccolte, un'auto avrebbe colpito due auto in sosta. Ad udire il forte boato alcuni residenti della zona che hanno immediatamente avvertito le forze dell'ordine. Sul posto i Carabinieri che stanno indagando sulla dinamica dell'accaduto.