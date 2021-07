Auto suona clacson e spaventa ciclista che cade a terra battendo testa e spalla

Un ciclista biellese è stato soccorso nel pomeriggio di sabato dal personale del 118 in via Felice Trossi, a Biella. Secondo quanto raccontato dal biker ai militari dell'Arma, avrebbe fatto tutto da solo: mentre stava percorrendo la strada, sarebbe rimasto spaventato dal suono del clacson di un'auto in transito e avrebbe urtato con la ruota contro il marciapiede precipitando a terra e battendo con intensità la testa e una spalla. Sul posto si è portata un'ambulanza medica, insieme ai Carabinieri, per il trasporto in ospedale. Non dovrebbe essere nulla di grave.