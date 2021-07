È di 30 giorni la prognosi dell'uomo rimasto investito nella mattinata di sabato, 17 luglio, mentre stava attraversando le strisce pedonali all'altezza della sede della Banca Sella di Mongrando.

Il 71enne residente in paese è stato inizialmente trasportato in codice rosso all'ospedale dai sanitari del 118 poi le sue condizioni si sono stabilizzate. A travolgerlo un'auto condotta da un 25enne residente fuori provincia. Sul luogo dell'incidente si sono portati i Carabinieri per i rilievi del caso.