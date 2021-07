Rosazza piace sempre più, stasera servizio in tv. E venerdì partono alcune riprese...

Il fascino di Rosazza continua a far parlare di sé fuori dai confini provinciali. Dopo esser comparsa nel video promozionale della regione Piemonte e in alcuni articoli e riviste di settore, la piccola gemma dell'alta Valle del Cervo sarà al centro di un videoservizio che andrà in onda questa sera, a partire dalle 19.30, su Rete Sette (canale 12 del digitale).

La troupe ha fatto visita ad alcune aziende del nostro territorio, terminando le riprese proprio a Rosazza. “Sono orgogliosa che ancora una volta la nostra realtà sia stata scelta proprio per le sue peculiarità e il suo fascino – confida il sindaco Francesca Delmastro – Si tratta di un ulteriore riconoscimento che si aggiunge a quelli già raggiunti in questi anni”.

Rosazza non solo location per servizi televisivi ma anche per riprese di promozione turistica. Venerdì, infatti, ciak e videocamere si attiveranno in paese per raccontare la duplice anima del borgo di tradizione valligiana e di mistero legata al senatore Federico Rosazza. Il progetto è realizzato in collaborazione con DMO Visit Piemonte e Lonely Planet.