Alla 25° edizione del Palio dei 4 Cantoni di Vandorno vince Bonino (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Più di 100 partecipanti, di tutte le età, hanno partecipato al Palio dei 4 Cantoni di Vandorno di domenica 18 luglio. Dopo il fermo forzato causa Covid dell’anno scorso, non si è persa l’occasione di tornare in strada e stare insieme.

Quest’anno le prove erano basate sulle arti: gare di musica, poesia, pittura, danza, scultura, cinema, ma anche tiro alla fune, corsa coi sacchi e tiro di rigori. A vincere il cantone Bonino, secondo Gallo e terzi pari merito Calaria e Chiesa. I giudici esterni sono stati: Luca Battaglia per pittura e scultura, Luigi Piana per il cinema e Eleonora Prete per la danza.

Soddisfatti gli organizzatori per il buon numero di partecipanti a questa giornata di festa, possibile perché completamente svolta all’esterno, nel pieno rispetto delle normative vigenti.