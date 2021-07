Tre serate di vaccinazioni Covid con accesso diretto al Lessona Summer Show

Prosegue l'impegno dell'Asl di Biella nella sensibilizzazione dell'importanza della campagna vaccinale Covid sul territorio. Grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione, il Circolo Lessona e il comune di Lessona, sono state infatti organizzate tre serate di vaccinazione ad accesso diretto durante il Lessona Summer Show.

Le somministrazioni si svolgeranno all’interno del Palazzetto dello Sport nelle serate di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 luglio dalle ore 19 alle 24. Possono accedere tutte le persone residenti o domiciliate nel territorio dell'Asl di Biella, dai 12 anni di età in su, che non abbiano ancora ricevuto la prima dose e che non abbiano sottoscritto la pre adesione sul portale ilPiemontetivaccina (l’accesso diretto successivamente non consente la possibilità di spostare l’appuntamento per la seconda dose). Presentarsi muniti di tessera sanitaria e documenti d’identità in corso di validità per il riconoscimento. Saranno utilizzate le tipologie di vaccino disponibili al momento e a seconda delle fasce di età, secondo le indicazioni delle autorità preposte.

L’iniziativa di sensibilizzazione a Lessona punta a promuovere la campagna vaccinale Covid e, di conseguenza, a garantire sempre di più la sicurezza del Biellese. La pressione dei ricoveri nelle ultime settimane sull’Ospedale dell’Asl di Biella infatti sta confermando l’utilità e l’efficacia del vaccino per contrastare gli effetti della pandemia. Grazie alla sinergia tra gli organizzatori della manifestazione e l’Asl di Biella sarà quindi possibile incentivare la campagna e così la copertura di tutte le persone sul territorio in un’ottica di uscita dall’emergenza; questo nel contesto di un ambiente sicuro, con la presenza di personale medico e infermieristico dell’Asl di Biella durante uno degli appuntamenti estivi più conosciuti in zona.