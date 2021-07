Podio per Fabio Bosio e Michelle Maffè a Corri con le mondine FOTOGALLERY

Quasi un centinaio di runner ieri sera, 17 luglio, si sono dati appuntamento a Carisio per una podistica non competitiva dal Nome "Corri con Le Mondine", organizzata dall'Atletica Santhià in collaborazione con il Comune di Carisio e con la Famija Carisin'a.

Nome quanto mai azzeccato in quanto il percorso si snodava nel borgo suggestivo di Nebbione, un tempo luogo di lavoro delle mondine vercellesi, per poi snodarsi tra le campagne circostanti. Dopo il ritrovo in piazza Falcone (davanti al Comune) al via 12 bambini su di un percorso ridotto per poi fare spazio alle 19,30 agli adulti su di un percorso di 6 chilometri.

Partenza veloce come accade in questa podistiche con gli atleti del Santhià a fare l'andatura sino all'arrivo con Fabio Bosio che tagliava il traguardo per primo nella maschile e Michelle Maffè nella femminile entrambi della società organizzatrice.

"Volevamo dare un segnale - hanno commentato gli organizzatori - siamo fermi da quasi 2 anni e non vedevamo l'ora di ripartire. Ora guardiamo con più ottimismo il futuro e speriamo di poter andare avanti nell'organizzazione della nostra maratona che dovrebbe tenersi a maggio prossimo".