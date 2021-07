Il caldo è protagonista al Giro della Provincia, Simone Raccani taglia per primo il traguardo (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Giornata di grande sport a Biella, con il gran caldo a far da padrone sul 25° Giro della Provincia. Alla fine, dopo una gara dura e ricca di colpi di scena, è Simone Raccani (Zalf Euromobil) a tagliare per primo il traguardo compiendo una grande rimonta nel finale. Alle sue spalle il compagno di squadra Riccardo Verza e Filippo Magli (Mastromarco Sensi). Poco meno di 25 gli atleti che hanno raggiunto la meta finale del Giro della Provincia.

Fuori dal podio: 4° Alessandro Baroni (Viris Vigevano), 5° Alex Baudin (AG2R Citroen), 6° Manuel Pesci, 7° Abderrahim Zahiri (General Store), 8° Marcello Ugazio (Named-Uptivo), 9° Damiano Valerio (Aries Cycling), 10° Nicolas Nesi (D'Amico UM Tools).

"Più che soddisfatto - commenta il presidente dell'Ucab Biella Filippo Borrione - In linea di massima è filato tutto liscio. Il tempo ci ha aiutato e abbiamo ricevuto complimenti per l'organizzazione dell'evento. Ringrazio la collaborazione delle amministrazioni e le istituzioni che hanno collaborato attivamente per la piena riuscita dell'evento".