A Valdilana una Ponzone-Stavello che piace: Davide Covolo vince l'assoluta FOTO

Una cicloscalata di tutto rispetto la 6° Ponzone Stavello. Organizzatori infaticabili, un'associazione di volontari unita per organizzare una corsa in salita con bici da strada e con un'ottimo risultato. Partecipanti provenienti da Genova, Cuneo, Varese, Gressoney e agonisti locali arrivati a Valdilana, hanno trovato un' organizzazione che non ha lasciato nulla al caso. Incroci presidiati da volontari, trasporto degli zaini all'arrivo segnalazione chilometrica costante, premi per tutti oltre agli assoluti donne e uomini.

L'Assoluta è stata vinta da Davide Covolo, che ora vive a Londra ed era in Italia per una breve vacanza con i genitori: "Sono partito senza conoscere il percorso che avrei affrontato - ha dichiarato - e mi sono trovato subito in testa. Fortunatamente sono riuscito ad aumentare durante la salita e sono arrivato alla chiesetta alpina dell'arrivo con un buon margine".

L'organizzazione ringrazia il Comune di Valdilana per il trofeo in palio, le associazioni, Pro Loco Trivero, Aib Valdilana, Protezione Civile, Cri, Csain, i Vigili del Fuoco, e i tanti volontari della Free Bike Trivero. Primi classificati per l'assoluta: Davide Covolo e Daniela Gaggino; Debuttanti Alberto Canta; Junior Giacomo Cerutti; Senior 1 Giovanni Ottonello; Senior 2 Davide Covolo; Veterani 2 Luca Tacca; Gentlemen 1 Paolo Minuz; Gentlemen 2 Renato Fendoni e Supergentlemen A Aldo Zanacchi.