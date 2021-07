Vaccini, domani partono le pre adesioni per 12-15enni non fragili (foto Pixabay)

Da domani, 19 luglio, partono le adesioni per la vaccinazione dei 12-15enni non fragili. Si può aderire sul portale www.ilpiemontetivaccina.it, oppure rivolgendosi al pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale. Una volta raccolte le prime adesioni, partiranno le vaccinazioni.

Sono già iniziate lunedì scorso invece le adesioni per i fragili di questa fascia d’età che in Piemonte sono circa 1.500, su una platea complessiva di 154.500 12-15enni. Al momento tra i fragili hanno aderito in 300 e 123 sono stati già vaccinati.

Sono 33.145 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 29.207 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 4.689 i 16-29enni, 4.788 i trentenni, 10.198 i quarantenni, 7.129 i cinquantenni, 2.589 i sessantenni, 1.315 i settantenni, 410 gli estremamente vulnerabili e 102 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.391.280 dosi, corrispondenti al 95,1% di 4.617.210 finora disponibili per il Piemonte. Sono in distribuzione oggi nelle aziende sanitarie regionali 34.900 dosi di Moderna.