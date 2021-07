Viverone, è di Alice Castello la donna ritrovata senza vita nel lago

È una giovane donna cinese poco più che trentenne la persona trovata morta domenica mattina nelle acque del lago di Viverone (leggi qui). La giovane, di cui mancavano notizie da sabato sera, da qualche tempo viveva ad Alice Castello con il fidanzato, anche lui cinese.

A testimoniare il lutto è un post del sindaco: “Oggi non è un giorno felice per Alice Castello - scrive il sindaco Gigi Bondonno - Una giovane donna che viveva fra noi ha perso la vita. A nome di tutta la comunità esprimo le condoglianze alle persone toccate dal dolore. Non siamo chiamati a giudicare, piuttosto, qualora si manifesti la necessità, il nostro impegno sia quello di aiutare chi è coinvolto in questo momento difficile". Sul posto sono al lavoro Carabinieri e magistrato per ricostruire le cause e la dinamica della vicenda.