È rimasto lievemente ferito il 45enne rimasto coinvolto nell'incidente autonomo avvenuto ieri pomeriggio, in via delle Industrie, a Vigliano Biellese. Per cause da accertare, è finito fuori dal manto stradale rovesciandosi con l'auto.

L'uomo è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche il carro attrezzi per il recupero del veicolo e gli agenti di Polizia per i rilievi del caso.