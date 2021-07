Momenti di preoccupazione per un'anziana di Gaglianico quando ieri sera ha perso di vista il suo dolce gattino e l'ha ritrovato sul tetto del garage. La signora non si è persa d'animo e ha chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per il recupero dell'animale da compagnia. Una volta sul posto, poco dopo la mezzanotte, la squadra ha proceduto alle operazioni del caso riportando il felino nelle braccia della sua padrona.