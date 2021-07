Giorni di festa a Magnonevolo per la Madonna del Carmelo, 100 anni per la Banda Musicale FOTO

Giorni di festa a Magnonevolo per la Madonna del Carmelo, 100 anni per la Banda Musicale

Tre giorni di festa per la frazione di Magnonevolo, nel comune di Cerrione. Venerdì 16 luglio don Angelo Nardi ha aperto la festa patronale della Madonna del Carmelo con una breve processione nella via di fronte alla parrocchia. I fedeli accompagnati dalla Banda Musicale di Magnonevolo. Sempre la banda sabato sera ha condiviso con i residenti e le famiglie dei ragazzi un bel momento di intrattenimento musicale. Il primo momento di incontro per il paese dopo mesi di silenzio.

La banda grazie all'entusiasmo, alla passione ed alla voglia di ricominciare del presidente, Pietro Migazzo, del maestro Maurizio Mastromauro e di tutti i musici hanno festeggiato 100 anni. La carta vincente? I tanti corsi tenuti dalla maestra Cristina con i giovani ragazzi che sabato sera sono entrati a far parte del gruppo. Pubblico commosso e riconoscente per la grande attenzione rivolta alle famiglie ed ai giovani. Il sindaco Anna Maria Zerbola ha ringraziato la comunità per l'iniziativa svolta nel rispetto delle regole e parole di riconoscenza sono state rivolte a don Angelo per il costante impegno, attenzione e generosità donati in questi mesi di isolamento e sofferenza.