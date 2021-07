Gianni Morandi posta la sua foto al Ferragosto Andornese e conquista il web

Il Ferragosto Andornese, e il Biellese di conseguenza, diventa virale sul web. Il cantante e conduttore italiano Gianni Morandi ha postato ieri mattina una foto in bianco e nero che lo ritrae giovanissimo e sorridente in compagnia del padre prima di salire sul palco.

Uno scatto realizzato dal fotografo Sergio Fighera negli anni d'oro dell'appuntamento biellese, che ha visto ospiti grandi artisti come Lucio Dalla, Mina, Adriano Celentano, Raffaella Carrà e tanti altri, e ora esposto nella mostra in corso d'opera al Museo del Territorio di Biella. A 24 ore dalla pubblicazione, il post ha superato i 55mila like e raccolto oltre 2700 commenti e quasi 1000 condivisioni. “Questa è una fotografia speciale, che non avevo mai visto prima – commenta Morandi su Facebook - A tavola c’è mio padre sorridente che sta guardando l’uomo in piedi vicino a me. È il 4 agosto 1965 e siamo ad Andorno Micca, in Piemonte, poco prima di salire sul palco a cantare. Grazie ad Andrea, mi ha fatto avere questa foto che mi commuove”.

Sorpresi gli stessi organizzatori della mostra dal titolo La musica italiana è passata di qui: “Non ce l'aspettavamo. Stiamo cercando di contattare i fans club dei vari artisti ritratti per aumentare la visibilità della rassegna e darle un respiro nazionale. In questo momento, è uscito il catalogo della mostra e nei prossimi giorni verrà distribuito”.