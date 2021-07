Funivie di Oropa, segnali positivi ad un mese dalla riapertura

A poco più di un mese dalla riapertura del 12 giugno, 20 giorni dopo la tragedia della Funivia Stresa-Mottarone, il bilancio delle Funivie di Oropa è abbastanza positivo.

Fa il punto il presidente Gionata Pirali: “Ero molto preoccupato per questa possibile isteria collettiva sulle funivie dopo il Mottarone. Isteria che nella realtà non si è è avverata perchè la gente fortunatamente ha capito che la causa di quella tragedia non è stata ne il caso, ne un problema tecnico, quindi ha dato fiducia agli impianti. Da parte nostra siamo tranquilli perchè la soglia di controllo è altissima e siamo super controllati dal Ministero e dall'USTIP di Torino ”.

Il vero nemico per le Funivie di Oropa in questo mese è stato il clima. “Quest'estate che non sta partendo ci sta mettendo in difficoltà. -afferma Pirali – Due week end belli su quattro: nei primi due abbiamo fatto numeri da record, negli altri abbiamo sofferto tantissimo”.

In questa particolare estate le Funivie stanno lavorando in convenzione con il Giardino Botanico di Oropa. “Lavoriamo con una visione di sistema della Conca d'Oropa, per una Conca più viva. – sottolinea Pirali – Rispetto al passato, dal punto di vista della ricezione turistica oggi la Conca parla con una voce sola concordata tra tutti gli operatori, e questo è tanta roba”.