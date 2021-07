Biella, torna a riunirsi consiglio: 3 punti all'ordine del giorno e interrogazioni delle minoranze in agenda

Tornerà a riunirsi martedì 27 luglio, a partire dalle 15, in seduta straordinaria, al teatro Sociale Villani, il consiglio comunale di Biella. L’assemblea si svolgerà presso il teatro per garantire il rispetto delle misure in vigore per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Il consiglio comunale sarà a porte chiuse, la pubblicità sarà assicurata dalla diretta in streaming attraverso i canali istituzionali. Saranno discussi tre punti all’ordine del giorno, oltre alle dieci interrogazioni in agenda. Si rammenta, come sempre, l’obbligo di distanziamento tra le persone di almeno un metro e l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie all’interno di luoghi chiusi aperti al pubblico.