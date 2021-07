Zubiena: riprende la vita sociale della Pro Loco

Si voleva festeggiare l’anno scorso il 50° anniversario della fondazione della Pro Loco di Zubiena, ma causa pandemia tutto è stato rimandato.

L’associazione è sempre rimasta attiva pur non potendo organizzare nulla e quest'anno si ha dunque intenzione di riprendere con le manifestazioni, nel rispetto delle normative anticovid.

Un mese fa il rinnovo del consiglio direttivo con l’entrata di qualche giovane in più, domenica 11 luglio una passeggiata che ha ricevuto un buon riscontro, nonostante sia stata organizzata in pochissimo tempo e la prestazione di un servizio ristorazione/bar in supporto di altre associazioni.

Per festeggiare l’anniversario si aspetterà la festa patronale di dicembre, ancora tutta da programmare, con la presentazione del libro che racconterà la storia della Pro Loco fin dalla sua fondazione il 3 marzo 1970.