Ancora gare e soddisfazioni per Bi Roller in Lombardia

Bellissimo week end di gare a Paderno D’adda per Bi Roller Pattinaggio Biella.

C’erano tutte le categorie: al sabato Allievi, Dora Ferretto e Susanna Rocchetti, e Junior, Saverio Valli, alla domenica la mattina l’Esordiente Alice Cretaz e il cucciolo Lorenzo Delledonne alla sua primissima esperienza di “Cucciolata” in trasferta lombarda, al pomeriggio l’R12 Andrea Mazzola e i Ragazzi Michele Rocchetti e Annibale Sangiorgi.

Molto bene per le ragazze Allieve che si sono distinte in tutte le gare: Susanna si è qualificata per la finale delle gare sprint e ha chiuso in quinta posizione, nella lunga a punti entrambe hanno conquistato importanti punti nella fase di qualifica e si sono aggiudicate la finale. Susanna ha chiuso in 8° posizione, conquistando la 5° posizione nella classifica combinata, e Dora poco dietro.

Ottima prestazione anche per Saverio Valli che gareggia in categorie di altissimo livello.

Bravissimi Alice Cretaz e Andrea Mazzola alle loro prime esperienze in gare molto competitive e con grande numero di partecipanti. Per quanto riguarda gli atleti della categoria Ragazzi, Michele Rocchetti e Annibale Sangiorgi si sono fatti valere.

Annibale nel giro sprint si è giocato la gara per una scivolata in curva e, per pochi decimi non si è qualificato per la finale, arrivando 9° in classifica finale; 13° posizione per Michele; entrambi, Michele e Annibale hanno gareggiato una ottima qualificazione della 3000 in linea e nella finale Michele, gareggiando con grande grinta e determinazione, ha conquistato un meritatissimo 9 posto mentre Annibale che ha avuto qualche tentennamento di troppo non è riuscito a dare il meglio di sé ed è arrivato un paio di posizioni dopo sul traguardo.

Questa settimana si prosegue con i trofei lombardi e sarà la volta di Cassano. Seguiranno nelle prossime settimane due importanti gare in centro Italia: il Trofeo di Martinsicuro, 31 luglio e 1 agosto, e la 3 Giorni di Santa Maria Nuova dal 6 all’8 agosto.