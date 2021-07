I Subsonica a Cittadellarte per una visita e un saluto a Michelangelo Pistoletto e Paolo Naldini

"Michelangelo Pistoletto è uno dei protagonisti dell’arte contemporanea più riconosciuti e influenti del panorama internazionale. Ci ha telefonato mentre eravamo tutti insieme al lavoro nella casa vicino al bosco, per coinvolgerci in una iniziativa legata al Terzo Paradiso: la sua opera planetaria, il lavoro più partecipativo che un artista potesse concepire.

Lo abbiamo incontrato ed è stato un incontro estremamente piacevole e stimolante. Ci siamo immersi in questa suggestione e abbiamo deciso addirittura di dedicare al Terzo Paradiso un brano che includesse anche la testimonianza diretta dell’artista, attraverso la sua voce. Michelangelo si è messo in gioco, non senza qualche iniziale timore nei confronti del microfono, e il brano è cresciuto in un confronto costante tra noi e lui.” (Subsonica)

nel 2019 Max Casacci partecipa con un’installazione sonora alle Terme Culturali di Cittadellarte

“Watermemories “, di Max Casacci (subsonica) e Hati Suara L'opera SONORA, realizzata appositamente per Cittadellarte, si articola in due brani:“Watermemories” brano creato eclusivamente con i suoni delle sorgenti, dei torrenti, delle pale dei mulini che hanno trasformato negli anni la forza dell’acqua in energia per il lavoro, passando per santuari e opere d’arte come “l’orchestra di stracci” di Michelangelo Pistoletto“Ta Cenc” (omonima scogliera sull’isola di Gozo) è una traccia realizzata - in collaborazione con Hati Suara - esclusivamente con il suono di alcune rocce calcaree già conosciute nell’antichità. La pietra calcarea a detta del grande artista scultore Pinuccio Sciola “conserva nel suono memoria dell’acqua”.