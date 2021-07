Paola Golzio, anniversario

Il marito Umberto, le figlie Clelia e Marta e il genero Daniele, ricordano Paola Golzio, ad un anno della sua scomparsa, il 23 luglio 2020.

Paola era molto conosciuta nel biellese, specialmente nel campo della ristorazione: insieme al marito Umberto, infatti, aveva guidato prima il bar ristorante La Seggiovia, al Mucrone, dal 1978 al 1980 poi il Circolo Familiare di Biella nei primi anni '80. In seguito, è stata la storica titolare della Gelateria Tropical, situata in via Rosselli, per quasi 15 anni fino al 1999.

I familiari e gli amici la ricordano ancora con tanto affetto riconoscendola donna con molta forza che non si arrendeva mai nonostante le difficoltà. Dal cielo sicuramente veglia sui suoi cari.