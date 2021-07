Dignità e fine vita, un incontro per affrontare il tema dell'eutanasia

É partita la campagna di raccolte firme a sostegno della legge sull'eutanasia, per questo, il Partito Democratico ha organizzato nella serata del 20 luglio ore 21 di approfondimento e di discussione sul tema del fine vita.

Lo scopo della serata non vuole essere a sostegno o contro la legge presentata, piuttosto far formulare ai partecipanti, attraverso gli interventi degli ospiti, un proprio pensiero.

Il tema dell'eutanasia è difficile da affrontare, ma il PD Biellese ha invitato ospiti per riuscire a toccare i diversi punti di vista. L'Avv. Giovanna Prato presenterà la legge dal lato legislativo, la Dott.Ssa Federica Francisetti invece, si occuperà del fine vita da una prospettiva medica. Per la questione etica e morale, invece, si sono invitati Don Perini, il Pastore Valdese Alessandro Spanu e l'Assegnista di ricerca in Filosofia Dott. Paolo Furia.

La serata di dibattito si svolgerà on line, nella piattaforma google meet. Il link sarà pubblicato all'evento fb un'ora prima dell'inizio dell'evento, oppure richiedendola alla mail pdbiella@alice.it