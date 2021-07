Biella Incontra Oropa, a Palazzo Ferrero in mostra Storie di Piazza

Storie di piazza, Associazione Promozione Sociale, grazie al contributo di Fondazione CR Biella e al sostegno della Diocesi di Biella e di Stile Libero ha realizzato i video a Palazzo Ferrero della mostra Biella incontra Oropa dedicata alla centenaria incoronazione della Madonna d’Oropa.

Incoronazione che doveva avvenire come sappiamo nel 2020 e che trova finalmente spazio quest’anno così come anche la mostra che comprende 7 sezioni, 5 video, 100 immagini, 50 opere d’arte che inaugurerà il 18 luglio fino al 19 settembre. La sezione video della mostra è stata realizzata da Storie di Piazza aps, che ha curato la ricerca dei 5 attori che dovevano impersonare i 5 personaggi delle varie epoche dal 1620 al 2020, la selezione degli artisti e la loro performance recitativa e musicale di fronte alla telecamera, grazie alla direzione di Manuela Tamietti.

I testi sono del prof. Pier Francesco Gasparetto e sono stati adattati dal suo libro “La Regina delle Alpi”. Gli abiti di scena sono di Laura Rossi e Chiara Liatti. La musicista presente nella scena del 2020 è l‘arpista biellese Elena Straudi. Le richieste d casting da tutta Italia sono state 170, le selezioni su parte invece ha visto arrivare 70 provini sulla casella di posta dell’associazione, 20 i finalisti e solo 5 i selezionati da Stile Libero. Sono stati scelti 2 attori biellesi e 3 attori provenienti da fuori Biella.

Questi gli attori. 1620 per il ruolo di Padre Michele, Luca Attadia di Roma, che dopo il ruolo di Don Ermanno nello sceneggiato Rai “Il Paradiso delle signore” ritorna con un personaggio ecclesiastico.” Un caso” sostiene il giovane, “ ho ricoperto tanti ruoli in teatro e al cinema: dal ladro, al tossico e per me qualsiasi personaggio è sempre una sfida”.

1720 per il ruolo del pittore Galliari il torinese Salvo Montalto, attore e cantante diplomato all’Accademia del musical di Catania è impegnato da anni con vari musical in giro per l’Italia.

1820 per il ruolo di suor Lucia, Oriana Minnicino, attrice e insegnante biellese. Laureata in filosofia si forma al Teatro Centro Attivo di Milano sotto la direzione di Nicoletta Ramodino. La sua carriera è costellata di teatro greco prima di approdare al teatro per ragazzi e dedicarsi all’insegnamento teatrale a Biella per i più giovani

1920 per il ruolo di Don Pietro Magri il padovano Marco Tizianel, attore di teatro e di cinema, vincitore del Premio della Critica, Premio dei Tecnici e Premio ConfineCorpo Festival Le Voci Dell'Anima 2017 con lo spettacolo MENDING SONG tratto da un testo di Antony Neilson produzione Carichi Sospesi (Padova 2015).

2020 per il ruolo di Floriana, direttrice del coro del Piazzo, Didì Garbaccio, biellese di origine brasiliana, diplomata alla Nico Pepe di Udine è una rivelazione, un grande talento che farà parlare di sé, attualmente impegnata in un debutto a Udine con il suo nuovo spettacolo che presenterà a Miagliano nel mese di agosto.

Apertura: Venerdì 15-19 Sabato e Domenica 10.00 19.00 Biglietto di ingresso: 3 euro info@palazzoferrero.it ; www.palazzoferrero.it ; www.santuoriodioropa.it .