"Uniti nella fede in tutto il mondo"

A tutela della salute di tutti e interrompendo una consuetudine che dura da oltre un secolo, i Testimoni di Geova hanno deciso di organizzare per la seconda volta i loro congressi annuali in modalità virtuale. Così, i circa 6.000 congressi che si sarebbero dovuti tenere in presenza in 240 paesi sono stati annullati. In Italia i Testimoni di Geova organizzano congressi dal 1925.

Il primo in assoluto ebbe luogo in provincia di Torino proprio in quell’anno. Fu un evento di tre giorni che, per eludere la sorveglianza della polizia fascista che lo avrebbe vietato, venne tenuto in occasione di una festa di matrimonio all’albergo Corona grossa di Pinerolo. Nel 1961, il 4° padiglione di Torino Esposizioni ospitò un congresso internazionale, alla presenza di oltre 6mila delegati. Negli anni successivi lo Stadio Comunale (ora Grande Torino), il delle Alpi e il PalaIsozaki (ora PalaAlpitur) ospitarono convegni internazionali, nazionali e regionali; fino all’utilizzo esclusivo delle Sale Assemblee di Leinì e Cameri.

Nel 2020 la pandemia ha improvvisamente interrotto questa consuetudine. I circa 1000 Testimoni di Geova del biellese parteciperanno al congresso 2021 in modalità virtuale. Battesimi per immersione saranno organizzati privatamente, con presenza limitata ai familiari, ma non per questo con meno partecipazione emotiva.