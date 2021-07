Calcio: Soufiane Sekka resta alla Chiavazzese nella stagione 2021/2022

E' arrivato dal Borgosesia di Serie D nell'estate 2019 sotto il campanile di Piazza XXV Aprile in punta di piedi, ma in pochissime giornate, tra lo stupore di tutti, ha subito dimostrato il suo incredibile potenziale facendo ballare le difese avversarie e risolvendo parecchi match a suon di gol e giocate mozzafiato. Letteralmente esploso con la maglia blu-cremisi, Sekka è immediatamente entrato nei radar di molti club blasonati tanto da approdare nella stagione successiva in Eccellenza ne La Biellese. Per lui, quella in bianco e nero, è stata un'esperienza unica dato che ha avuto modo di crescere calcisticamente ed assaporare il profumo di una categoria superiore, vivendo ogni giorno la "vita" e le dinamiche di uno spogliatoio pieno zeppo di giocatori di alto livello. Ed eccolo qui, ancora una volta alla Chiavazzese; pronto a trascinare, con i suoi 190 cm di altezza ed una dote atletica e tecnica invidiabile, la “sua” squadra verso traguardi importanti e, tutti noi, non vediamo l'ora di vederlo all'opera.