Massazza: Ecco i lavori pubblici al via per settembre

Finito di ripristinare tutto ciò che l’ondata di maltempo della settimana scorsa ha rovinato, si continua a pensare ai lavori in programma per settembre.

Il marciapiede di via Barbera da terminare, la messa in sicurezza di via Martina, riportando in piano la sezione che ha ceduto e provvedendo alla riasfaltatura. Anche in via Casetti è necessario un intervento sul manto stradale per migliorare la defluizione dell’acqua piovana.

Con il finanziamento ottenuto per i comuni sotto i mille abitanti, per effettuare lavori di manutenzione straordinaria, verranno sostituite anche la caldaia del palazzo comunale coibentando anche la struttura, verrà cambiata la caldaia anche al campo sportivo e in biblioteca. Verranno installate inoltre delle pompe di calore nell’ambulatorio e nella sala del consiglio.