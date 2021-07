Provincia, ancora possibile candidarsi per la Commissione Elettorale Circondariale

Candidature riaperte in Provincia per la Commissione Elettorale Circondariale - Foto Provincia di Biella

La designazione di componenti della Commissione Elettorale Circondariale, della I e II Sottocommissione e della neo costituita III Sottocommissione era il primo punto all'ordine del giorno del consiglio provinciale dello scorso 8 luglio.

Punto sospeso in quanto, non essendo pervenute candidature entro la scadenza del 3 luglio, il consiglio non ha potuto procedere alle designazioni.

La Provincia di Biella ha pertanto riaperto la possibilità di candidarsi, e senza indicare una specifica scadenza al fine di agevolare maggiormente la più ampia partecipazione, e consentire la raccolta di un numero minimo di candidature necessarie alle designazioni richieste.

Gli interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse, corredata dal proprio curriculum vitae, utilizzando il modello presente sul sito www.provincia.biella.it , e secondo le modalità previste dall'avviso pubblico anch'esso pubblicato sul sito internet provinciale.