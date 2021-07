A Capovilla i ciclisti della domenica (e del sabato) diventano "daltonici"

E' ormai acclarato. Nella strettoia di Capovilla, regolata nei due sensi da semaforo, c'è una strana aura che colpisce i ciclisti della domenica (e del sabato) che diventano daltonici. Il semaforo rosso per loro è solo un vezzo della frazione, non li riguarda, e tu, che ti trovi a percorrere quel tratto di strada più volte al giorno, rischi non solo di trovarti di fronte i dueruotisti - "che guai a fermarsi, altrimenti devo mettere giù un piede e poi comunque rovino la media del mio percorso..." - ma anche di essere insultato se ti azzardi ad abbassare il finestrino e ricordare loro che il codice della strada vale per tutti.

Fortuna loro, e mia, procedo in quel tratto sempre pianissimo, proprio perchè non voglio trovarmene uno sul cofano. Oggi erano in due, ma mi è capitato di trovarne davanti in contromano, passati col rosso, anche cinque o sei... ovviamente nemmeno in fila.

Non faccio di tutta un'erba un fascio, se sei incurante delle regole lo sei qualsiasi sia il numero di ruote su cui procedi, certo è che questo atteggiamento non fa bene a tutti i ciclisti rispettosi del codice della strada che poi vengono messi nel mucchio.

Per i maldicenti... ho la cam car fissa montata in macchina che riprende.. i fotogrammi non sono fatti col cellulare.