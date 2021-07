Premiazioni al Panathlon Biella, ecco chi sono gli sportivi vincitori

Serata di mare e di premiazioni al Panathlon. Il club di servizio sportivo ha consegnato il Premio Panathlon al presidente Giovanni Foglia del Gruppo Sportivo Ermenegildo Zegna che ha vinto il Campionato di Società assoluto di prove multiple 2020 e a quattro ragazzi che hanno ritirato l’onorificenza Junior. Sono Pietro Pernici per il titolo di categoria conquistato nel nuoto pinnato; Arianna Reinero tricolore juniores sui 5000 metri; Vittoria Siletti medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo nella scherma e infine Milicia Travar campionessa italiana indoor di salto il lungo.

I premiati hanno poi assistito all’intervista che il giornalista Martino Villosio della redazione piemontese di Rai 3 ha realizzato con Vasco Vascotto, uno dei protagonisti dell’ultima avventura di Luna Rossa nelle acque neozelandesi di Coppa America, collegato da Valencia. Per Vascotto è proprio il caso di rilanciare la sfida fra quattro anni “e non è detto che l’Italia non possa vincere questo prestigioso trofeo” facendo riferimento non solo all’Italia del calcio ma anche a Matteo Berrettini e all’Italbasket capace in questi giorni di battere una “corazzata” come la Serbia.