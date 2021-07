Karate, bronzo per Thomas Galeotti

Thomas Galeotti, l’azzurro medaglia di bronzo agli ultimi Campionati Europei giovanili di karate di Budapest, ha conquistato nello scorso fine settimana il suo quinto podio ai Campionati Italiani di Ostia nella disciplina kata, categoria juniores, ottenendo un buon terzo posto al termine di una gara non brillante ma che gli ha consentito di raggiungere la finale per il bronzo conquistata grazie ad un ottimo Ohan Dai valutato 24.48 rispetto al 23.48 del Gankaku dell’avversario, anch’egli della nazionale giovanile.

Un risultato che non soddisfa appieno l’atleta biellese il cui obbiettivo era la finale per l’oro, vinta poi da un atleta delle Fiamme Oro, ma che lo rilancia in un percorso di recupero dopo il lungo periodo di sosta forzata in cui è riuscito ad allenare la parte tecnica sia nella palestra di casa che presso la società di appartenenza, la Talarico Karate Team di Torino, ma dove ha pagato la mancanza di una adeguata preparazione atletica, sempre più necessaria in questa disciplina per il raggiungimento di obbiettivi di alto livello. Ripresa la normalità degli allenamenti, l'atleta cercherà di farsi trovare pronto ai prossimi appuntamenti che lo vedranno impegnato dal 19 al 21 luglio con la convocazione al seminario nazionale di Lignano Sabbiadoro, il 17/19 settembre ad Istambul ed il 9/12 dicembre alla Venice Cup, entrambe tappe valide per la coppa del mondo giovanile.