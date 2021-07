A Biella nuova edizione di Boxe sotto le Stelle

L’asd Boxing club Biella in stretto accordo con il Comune nella persona dell’assessore allo sport Giacomo Moscarola, del Presidente della Commissione Sportiva Corrado Neggia e del resp uff. sport, Antonio Pusceddu, anche quest’anno, è riuscita a portare in Biella e più precisamente nella splendida cornice del Piazzo, lo storico evento di Boxe sotto le Stelle domani, 17 luglio.

Questa organizzazione sarà l’anteprima di un evento su cui la Boxing club Biella-Fumonon Fumo ed il Comune, hanno la ferma volontà di portare a Biella,che assicurerà alla Città maggiore notorietà e valenza avendo come rappresentanti pugili professionisti scomparsi da Biella da circa 10 anni. La nostra Associazione ha, nel corso degli anni, dato lustro alla città organizzando Stage con Campioni Olimpici, manifestazioni di interesse internazionale ed ha lavorato nel sociale organizzando corsi nelle scuole. Oggi con il pieno supporto da parte dell’ Assessorato allo Sport di Biella, crediamo fermamente che la collaborazione con gli enti territoriali crei un duplice vantaggio per l’associazione e per il territorio come ormai da tempo la nostra società ha come dictat.

Boxe sotto le stelle vuole continuare il lavoro ripreso lo scorso anno siglando in maniera perentoria una forte collaborazione e coinvolgimento con gli enti statali per far sì che le due realtà navighino e procedano verso la stessa meta partendo proprio con un evento sportivo di grande valenza sul territorio di Biella, che vedrà coinvolti sia atleti locali che atleti provenienti da altre regioni comprese le isole visto che avremo ospite una rappresentativa di pugili Sardi. I pugili Biellesi impegnati saranno ben 8 di cui 3 donne Angela Viana junior (15 anni) cat. 44 kg al suo secondo match che si allena nella succursale di Candelo, Lucia Rocco Elite.

II 53 kg farà l’esordio proprio a Biella davanti al pubblico di casa che può dare sia motivazione ma anche troppa tensione, Sala Matilda Elite. II 67 kg al suo terzo match, ha esordito con successo proprio al Piazzo e l’obiettivo è quello di bissare il successo dello scorso anno, passando ai ragazzi Erik Grazian cat. 64 kg Elite II anch’egli allenato da Maurizio Vitale nella succursale di Biella ed all’esordio anche lui, Girardi Filippo cat. Elite II 64 kg al suo quarto match cercherà la tanto attesa vittoria che ancora non è arrivata, Bryan Roveglia cat. Youth (17 anni) al suo secondo match ed anch’egli al riscatto dopo la prima sconfitta, Jacopo Solinas che ha dato dimostrazione di crescita dopo il suo 4° match vittorioso e come match clou l’ormai veterano Alberto Pinna arrivato a 56 match all’attivo e che ora deve pensare a fare il grande passo sebbene l’Italia non sia il paese che aiuti i pugili a realizzare i propri obiettivi ma i sogni servono per dare forza agli obiettivi di ognuno. A completamento di quanto sopra scritto si vuole sottolineare che l’ evento vedrebbe anche coinvolti i piccoli pugili dai 6 agli 11 anni in un mini allenamento pre manifestazione.