Onorevole Lollobrigida a Biella per incontrare i lavoratori e le aziende

Alle 17.20 appuntamento nella centralissima Via Italia a Biella. A fare gli onori di casa l’Onorevole Andrea Del Mastro delle Vedove che ha ribadito l'impegno di Fratelli d'Italia nei confronti della situazione che stanno vivendo i lavoratori Ex Embraco. Del Mastro ha evidenziato anche la preoccupazione della San Benedetto per la plastic tax che al momento bloccherebbe investimenti importanti.

"Nel giro del Piemonte siamo partiti dalla parte sociale per arrivare a quella imprenditoriale - ha detto nell'introduzione l'Onorevole Del Mastro - per raccontare che crediamo nel produttivismo.



Non sono mancate le critiche al “governo dei migliori” e al reddito di cittadinanza, considerato dall’onorevole Del Mastro degradante per chi chiede lavoro e non assistenzialismo fuori controllo.

Da Biella il gruppo si sposterà a Vercelli per incontrare il mondo risicolo e affrontare il tema delle importazioni di riso da oltre oceano, finanziate dalla comunità economica europea.



Il deputato Lollobrigida ha ribadito quanto la dignità politica sia stata importante in questi anni per FdI, ovvero quanto gli italiani, in base ai sondaggi, abbiano apprezzato la coerenza del partito e ha proseguito sottolineando il loro impegno nella difesa dei lavoratori di Ex Embraco: “Gente che vuole lavorare, che non vuole il reddito di cittadinanza” ha affermato il capogruppo.



L'incontro all'interno dello stabilimento San Benedetto di Donato, viene descritto elogiando la tecnologia applicata nell’imbottigliamento e ricordando come anche marchi blasonati del mondo delle bevande ricorrano alle soluzioni dell’azienda nostrana.



Anche il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera si è scagliato contro il reddito di cittadinanza, definito da lui “Veleno iniettato nella società italiana, un fallimento” ribadendo che molti imprenditori sono oggi in difficoltà nella ricerca di personale proprio per via di questa misura sociale.



Per quanto riguarda la pandemia, le chiusure delle aziende sarebbero potute essere evitate con dei protocolli più chiari. Grido di allarme in materia discoteche e i locali da ballo, messi in ginocchio dalla pandemia mentre feste e festeggiamenti vari avvengono senza nessun controllo, nonostante i balli e gli assembramenti: “Un Italia deresponsabilizzata che si disinteressa delle categorie produttive che mandano avanti l’economia”.



Lollobrigida ha concluso parlando di patriottismo, di ciò che ogni italiano dovrebbe essere, ancor prima dell’identificazione con le varie correnti politiche: “Noi vogliamo rappresentare quel pezzo di Italia che si considera innanzitutto italiana, e poi di destra o di sinistra”.