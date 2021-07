Libertà di Espressione, domani a Donato concerto d'organo di Matteo Gerotto

Nell'ambito della rassegna “Tanti modi per stare bene insieme”, appuntamento imperdibile per gli amanti della musica domani, sabato 17 luglio, a Donato, alla Chiesa Parrocchiale Santi Pietro e Paolo, dove il giovane organista Matteo Gerrotto farà vibrare le note dell'organo della basilica, un capolavoro di eccezionale fattura e di tecnica organistica: un solo strumento che suona praticamente come un'orchestra.

Prima del concerto si parlerà della caratteristiche di quest'organo definito sperimentale, e della sua storia con la progettazione di Carlo Vegezzi Bossi nel 1891 e la realizzazione per la chiesa parrocchiale di Donato del 1983.

Prenotazione obbligatoria contattando Beatrice Bongiovanni (3388723388).