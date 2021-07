Unità didattica mobile e centri prove attrezzati: SEA e la nuova frontiera della formazione sulla sicurezza VIDEO

La sicurezza sul lavoro è un tema che nessuna azienda dovrebbe in alcun modo sottovalutare. In tutti gli ambienti lavorativi, soprattutto in quelli che risultano maggiormente pericolosi, il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare tutte le misure in grado ridurre al minimo qualsiasi tipo di rischio, dall'infortunio, all'incidente, alla malattia professionale, tutelando al meglio i propri dipendenti sia attraverso un insieme di regole e misure preventive, sia attraverso corsi di formazione professionali obbligatori, volti a insegnare ai lavoratori come riconoscere ed evitare gli stessi rischi.

Proprio per dare un supporto alle aziende nella formazione professionale obbligatoria, l'azienda biellese S.E.A., già specializzata nel campo delle gru edili e nelle attrezzature da cantiere, dal 2012 ha deciso di operare anche nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, diventando sede territoriale dell'Associazione Formatori 24 del Piemonte e soggetto atto a svolgere attività formative di cui D.lgs.2008.

Nella loro sede di Sandigliano, S.E.A. mette a disposizione attrezzature specifiche e DPI (dispositivi di protezione individuale) per una concreta pratica sul campo in fatto di sicurezza e sensibilizzazione: ad esempio, i DPI IIICAT Anticaduta, per tutti quei lavori in quota che portano il lavoratore a operare a più di due metri di altezza dal piano stabile, o il simulatore di spazi confinati e sospetti di inquinamento, per svolgere esercitazioni con particolare focus con DPI specifici; ponteggi, scale e ponti, simulatori di ribaltamento, carrelli sollevatori, e altro ancora.

Inoltre, ciò che rende SEA un'azienda all'avanguardia e innovativa è la sua Unità Didattica Mobile, ovvero un bus attrezzato per eseguire la parte didattica in itinere in completa autonomia. Il bus si reca presso la sede del cliente e sviluppa così la parte teorica della formazione senza far scomodare i dipendenti; inoltre SEA si fa carico di traferire il gruppo nei propri centri prove attrezzati, svolgendo le lezioni teoriche durante la durata del tragitto. L'Unità Mobile è unica nel suo genere: 44 posti nel massimo del comfort, numerosi schermi collocati in punti chiave, un impianto di aria condizionata e riscaldamento e, soprattutto, una toilette e un piccolo spazio bar per non rinunciare alla pausa caffè.

SEA offre un servizio esclusivo a 360 gradi, mettendo a disposizione il massimo che un'azienda può offrire.

Il loro motto? "La formazione che non ti aspetti".

La sede si trova a Sandigliano (BI) in via A. Gramsci 191.

Per informazioni: Tel. 015 249 3260 - info@seacommerciale.com

Sito: www.seaformazione.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/seaformazioneesicurezza