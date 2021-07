INPS: cosa sono le buste arancioni e a cosa servono

Correva l’anno 2016 quando, tramite una specifica collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale, l’INPS ha dato il via a tutta una serie di iniziative che avevano in comune un solo obiettivo, ovvero quello di rendere più semplice e intuitiva la digitalizzazione sia nel settore contributivo che in quello previdenziale.

Un’intesa, quella tra tali enti, che ha trovato la sua ratifica nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Roma. L’obiettivo, in fin dei conti, era quello di favorire l’introduzione dello SPID. Al tempo stesso, c’è da sottolineare l’introduzione del servizio che è stato ribattezzato “La mia pensione futura”, che è stato messo a disposizione mediante il portale dell’INPS, solo per gli utenti che hanno effettuato la registrazione. Le buste arancioni rappresentavano un sistema previsto per tutti coloro che sceglievano di non effettuare la registrazione sul sito dell’INPS.

A chi è diretta la busta arancione

La busta arancione veniva spesso mandata a tutti quei lavoratori che non avevano portato a termine la registrazione di un profilo sul sito dell’INPS, come dicevamo in precedenza. Nello specifico era arrivata a tutti quei lavoratori che effettuavano il versamento dei contributi verso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti o alla gestione separata.

Non solo, visto che ricevevano la busta arancione anche tutti quei lavoratori che avevano completato l’iscrizione presso la Gestione dirigenti delle aziende industriali, così come coloro che portavano a termine il versamento dei contributi previdenziali ad ogni altro fondo che era comunque in gestione all’INPS.

La cancellazione del servizio

Le buste arancioni dell’INPS non sono più oggetto di invio da parte dell’istituto previdenziale dagli ultimi mesi del 2019. L’obiettivo è quello di semplificare il passaggio al digitale, in merito all’erogazione di tutti quei servizi che vengono messi a disposizione da parte del medesimo ente.

Nel corso della prima parte del 2020, ecco che il problema legato alla sospensione del recapito delle buste arancioni INPS avevano cominciato a diffondersi e ad essere trattato anche a livello giornalistico. Diverse fonti erano concordi nel mettere in evidenza come tale decisione fosse legata ad una riduzione delle spese dell’INPS, che sarebbe servita poi garantire uno stipendio maggiore a Pasquale Tridico, ovvero il numero uno dell’istituto.

In realtà, invece, le cose stavano diversamente, dal momento che il capitolo di spesa che è stato oggetto della riduzione fa riferimento all’invio di atti giudiziari, come le comunicazioni che vengono inviate a tutti quei cittadini che sono stati inadempienti.

Cosa c’era dentro le buste arancioni

Le buste arancioni erano delle vere e proprie comunicazioni postali che sono state realizzate da parte dell’INPS e inviate a ogni tipo di lavoratore che versava i contributi a un fondo in gestione sempre all’INPS. La sospensione di tale comunicazione è avvenuta a fine 2019, soprattutto per via di un numero sempre più alto del quantitativo di contribuenti che hanno ottenuto lo SPID.

Nelle buste arancioni era presente un rendiconto circostanziato e ben preciso rispetto alla propria posizione contributiva. All’interno di tale prospetto veniva indicata anche una proiezione in relazione a quello che sarebbe stato l’importo della pensione. La realizzazione di tale proiezione era legata a dei parametri decisamente ottimistici.

Nel momento in cui venne diffuso questo particolare servizio, ecco che la busta arancione dell’INPS metteva a disposizione del destinatario una simulazione della pensione futura, oltre all’invito a effettuare la richiesta del codice SPID, in maniera tale da poter cominciare a eseguire l’accesso ai servizi online che vengono proposti da parte dell’ente previdenziale. Un servizio che ha lasciato il posto a un’altra tipologia di prestazione, che è stata ribattezzata “La mia pensione futura”, che anche in questo caso offre la possibilità di effettuare una simulazione della pensione futura.

Fonte: subito.news