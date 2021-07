Il gruppo Sella aderisce a Valore D per l’equilibrio di genere e la cultura inclusiva

Il gruppo Sella ha aderito a Valore D, la prima associazione di imprese in Italia che, da oltre dieci anni, si impegna a promuovere e favorire l’equilibrio di genere e la cultura inclusiva nelle organizzazioni. L’obiettivo dell’adesione a Valore D è quello di collaborare con l’associazione e condividere principi, linee guida e best practices, partecipando a reti nazionali e internazionali, incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali e creando gruppi interni per la diffusione e il raggiungimento dell'uguaglianza di opportunità tra donne e uomini in ogni ambito della società. Il gruppo Sella sostiene infatti la diversità, l’inclusione e la parità di genere al proprio interno e nell’ecosistema in cui opera, consapevole che siano risorse chiave per lo sviluppo e per la creazione di valore.

Negli scorsi mesi il gruppo Sella ha anche aderito all’iniziativa lanciata dall’Associazione M&M per la parità di genere negli eventi pubblici, impegnandosi a informarsi su chi siano gli speaker e su e se quanto sia assicurata una rappresentazione equilibrata tra i generi, promuovendo quando necessario un riequilibrio e offrendo soluzioni in questo senso