L'artista biellese Rosazza rende omaggio a Dante con un dipinto speciale

Sabato scorso, a San Giuliano Milanese, nella suggestiva cornice della Rocca Brivio Sforza è stata inaugurata la straordinaria mostra itinerante curata dallo storico e critico dell'arte Giorgio Gregorio Grasso dedicata alla Divina Commedia. A 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, le opere pittoriche, scultoree e fotografiche di 333 artisti contemporanei hanno illustrato altrettante terzine dantesche.

All'interno del viaggio per ripercorrere il capolavoro di Dante, l'artista biellese Giovanni Rosazza ha voluto omaggiare l'opera del Sommo Poeta con un dipinto che lo raffigura intento a osservare dall'alto la sua amata Firenze di oggi, accompagnato in questo immaginario tour da Ugo Tognazzi, Adolfo Celi, Gastone Moschin, Philip Noiret, Duilio del Prete, celebri attori del film “Amici miei” del 1975. Ogni opera esposta racconta una terzina dantesca.

Quella scelta da Rosazza è la terzina iniziale del XXVI canto dell'Inferno: “Godi, Fiorenza, poi che se’ sì grande, che per mare e per terra batti l’ali, e per lo ’nferno tuo nome si spande!”. La mostra proseguirà il prossimo 16 luglio alla volta di Caravaggio, presso la chiesa di San Bernardino e toccherà molte altre città italiane tra cui Firenze e Venezia.