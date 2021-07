Parcheggia fuori dal locale e gli rubano il motorino: amara sorpresa per un giovane

Parcheggia il motorino nei pressi del locale ma non lo ritrova più una volta tornato dalla serata con gli amici . Amara sorpresa per un giovane biellese, classe '03 e residente nella vicina Valle Elvo, che ha subito contattato i familiari e le forze dell'ordine per segnalare il fatto, avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 luglio, a Viverone lungo il viale Lungo Lago.

Il ragazzo, insieme con la famiglia, si è recato alla stazione dei Carabinieri di Mongrando per sporgere denuncia contro ignoti per furto. Sono in corso gli accertamenti del caso per risalire all'identità dei responsabili.