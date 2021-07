Netro, torna la Festa della Birra: 2 weekend di musica e cene in compagnia per i 30 anni della Pro Loco

Due weekend all'insegna della musica e della buona compagnia quelli organizzati dalla Pro Loco di Netro al salone polivalente di via Simonetti. Venerdì 16 luglio si parte alle 22 con la musica di Shary Band, sabato 17 sul palco Disco Inferno dalle 22 e cena speciale con la “panissa”. Domenica 18 alle 21,30 la voce di Marianna Lanteri. Venerdì 23 suoneranno gli Explosion a partire dalle 22, sabato 24 i Soundtruck Movie Music Movin’ Band sempre alle 22, con la serata speciale “cozze alla tarantina e lumache alla parigina” domenica 25 si comincia alle 21,30 sulle note dell’Orchestra Matteo Tarantino. L'ingresso alla zona concerto prevede la prenotazione ed il pagamento da 5 a 10 euro. Per il 18 e il 23 luglio Paper Moon Biella 015 405395, per le altre date Simone 345 530 5325, Anna 015 65162. Tutte le sere possibilità di cenare con antipasti, primi piatti, grigliate e fritto misto di pesce. Per il servizio ristorazione la prenotazione è da effettuare al numero 346 582 1561.

Il presidente della Pro Loco Barbara Apollo ha dichiarato: “Quest'anno la nostra associazione compie trent'anni. Attualmente conta un centinaio di soci e il CDA è formato da tredici consiglieri. Per la festa della birra ci avvaliamo di una cinquantina di volontari, tutti uniti dallo stesso obiettivo: divertirsi e far divertire per due weekend cercando di ritornare un po alla normalità". Riferendosi all'attuale situazione sanitaria ha spiegato: “Abbiamo fortemente pensato e voluto questa nuova edizione della festa della birra, anche se non facile da realizzare sia amministrativamente che tecnicamente. Vogliamo dare fiducia alle persone che prenderanno parte alle serate organizzate e siamo fiduciosi che vengano rispettate le normative Covid messe in atto. Per limitare il più possibile il pericolo di assembramenti, abbiamo suddiviso la nostra area in due parti ben distinte: due spazi ristorazione e un'area concerto, abbiamo inoltre pensato di fare tre ingressi per il bar”.