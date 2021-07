Giovani Avvocati Biella: eletto il nuovo Consiglio Direttivo

All'esito delle elezioni del 29 giugno e del primo Consiglio Direttivo del 1 luglio, è stato eletto il nuovo direttivo dell'Associazione italiana Giovani Avvocati, sezione di Biella. Ottima la partecipazione al voto, che ha visto il coinvolgimento di molti giovani avvocati del territorio, interessati a partecipare attivamente alla vita associativa e a lavorare per la crescita del movimento biellese, che da anni si impegna per garantire ai giovani avvocati e ai praticanti avvocati una idonea formazione professionale, per promuovere lo sviluppo delle competenze forensi, oltre che per tutelare i diritti e le necessità dei giovani colleghi.

La Presidente Avv. Chiara Barbera commenta: "Ringrazio tutti per la numerosa partecipazione e il risultato conseguito, in particolare i componenti del Consiglio Direttivo per la rinnovata fiducia nel mio operato. Un sincero ringraziamento va a tutti i Consiglieri uscenti per il loro lavoro nella sezione, che rappresenta un punto di riferimento anche a livello regionale per numero di iscritti e iniziative. Alla nuova squadra composta da giovani e validi colleghi auguro di continuare con lo stesso entusiasmo".