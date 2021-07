Roberto Manfredini di EvergreenBike all'Enduro dei Gufi

Trasferta novarese, e precisamente a Pogno, per il biker biellese di EGB Evergreenbike Roberto Costa Manfredini.

L’atleta ventottenne, iscritto al sodalizio biellese, si è cimentato in una prova di enduro nazionale, tenutasi il 6 giugno nell’entroterra novarese, organizzata dalla a.s.d. I Gufi e seconda tappa del 4Enduro.

Manfredini si è classificato 82° assoluto e 22° nella categoria Elite Sport.

Complimenti da tutto il team EGB per le prossime gare.