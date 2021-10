Un referendum per rendere legale l'eutanasia assistita

Anche nella provincia di Biella è operativo il Comitato promotore del referendum per l’eutanasia legale, per proporre la parziale abrogazione dell’art. 579 del codice penale. E’ attualmente possibile firmare per la presentazione del referendum presso i comuni con oltre diecimila abitanti (Biella, Cossato e Valdilana) e presto in tutti i comuni. E’ possibile altresì firmare dai volontari che hanno dato la loro disponibilità quali autenticatori: avv. Andrea Basso (referente per la provincia) - Viale Matteotti 9, Biella avv. Gaia Garbellotto - Via Seminari 6, Biella avv. Giovanna Prato - Via Colombo 4, Biella avv. Luisa Ronco - Via Caraccio 8, Biella avv. Enrica Ramella Valet - Via Orfanotrofio 20, Biella avv. Ilaria Sala - Via Repubblica 25, Biella assessore Pradeep Ferla - Valdilana consigliere comunale Marco Barbierato - Cossato.

Sono stati attualmente organizzati in provincia i seguenti tavoli per la raccolta di firme: - 21 luglio 2021, dalle 8.30 alle 12.30 a Cossato, Piazza Croce Rossa Italiana (in attesa di autorizzazione dal Comune); - 24 luglio 2021, dalle 8.30 alle 12.30 a Biella, Via Liguria (adiacenze Piazza Falcone); - 24 luglio 2021, dalle 14.30 alle 19.30 a Biella, Via Italia angolo Via Gustavo di Valdengo; - 30 luglio 2021, dalle 18.30 alle 22.00 a Biella, Via Italia angolo Via Battistero (portici del Comune). Altri tavoli sono in corso di organizzazione. Maggiori informazioni sul referendum e aggiornamenti sulle iniziative si possono trovare sul sito