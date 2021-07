Gli effetti del passaggio dalla sigaretta tradizionale alla sigaretta elettronica

Per chi è dipendente dal fumo, è senza dubbio molto complicato trovare una soluzione ed uscire da una condizione di dipendenza. Gli ultimi dati forniti da uno studio dell’Istituto Mario Negri, non sono incoraggianti. A maggio 2021 la prevalenza di fumatori in Italia è del 26,2%, per una stima di 11,3 milioni di persone.

Nel 2003, il farmacista cinese HonLik sviluppò il primo prodotto commerciale noto in seguito come sigaretta elettronica. L’articolo, anche noto come e-cig, è stato esportato poi anche in Europa dove sono nati diversi negozi, distributori e grossisti di sigarette elettroniche come Aer-Wsale.

Dalla commercializzazione delle sigarette svapo è nato un dibattito infinito che continua regolarmente nella comunità scientifica e che coinvolge l’opinione pubblica e il ceto politico. Le domande sono sempre le stesse. Usare la sigaretta elettronica è come fumare il tabacco? Quali sono i benefici e gli effetti del passaggio dal fumo tradizionale all’e-cig? Una risposta definitiva e univoca non c’è. Tuttavia, di seguito cercheremo di raccontare gli effetti di questo passaggio con ricerche scientifiche e opinioni professionali.

La sigaretta elettronica come strumento per smettere di fumare

Adoperare la sigaretta elettronica, può essere una strada da percorrere per tutelare la salute dei fumatori. “I centri anti-fumo possono utilizzare questa finestra di cambio di comportamento per aiutare le persone a fare una svolta”. A sostenerlo, in una recente intervista al Messaggero, è stato Fabio Beatrice. Si tratta del direttore del Centro antifumo del San Giovanni Bosco di Torino. Secondo l’esperto, l’utilizzo di e-cig riduce drasticamente il livello di monossido di carbonio, cioè la tossicità da combustione.

La sigaretta tradizionale, infatti, produce tramite la combustione settanta tipi di sostanze cancerogene e quattromila agenti tossici. Tra questi: nicotina, acido cianidrico, toluene, acetone, catrame, ammoniaca, il cianuro di idrogeno e la metilammina; oltre a polonio, carbonio e cadmio.

Il direttore Beatrice, ritiene dunque utile il passaggio al fumo elettronico o digitale, come una possibilità di svolta per chi non riesce a smettere di fumare. Inoltre, le sigarette elettroniche permettono una migliore respirazione e l’eliminazione di tosse ed altri fastidi.

Sempre secondo le sue parole, “sostenere che utilizzare la sigaretta elettronica o il riscaldatore di tabacco equivalga a fumare le sigarette tradizionali è improprio”. Va considerato però che il traguardo dell’astinenza totale e pura, non è certo dietro l’angolo.

“Che poi non si risolva la dipendenza è un altro discorso. Le sue conseguenze, come le sue motivazioni, sono assai diverse”, aggiunge infatti Beatrice.

Intanto si può ridurre il rischio e si prova ad agire sull’autostima delle persone. E’ un primo segnale incoraggiante di consapevolezza e occasione di cambiamento. Poi si dovrà lavorare ulteriormente sulla dipendenza.

La e-cig migliorano le funzioni cardiovascolari

Il passaggio dal fumo tradizionale alla sigaretta elettronica è foriero di benefici anche dal punto di vista cardiovascolare. A sostenerlo è uno studio dell'American College of Cardiology pubblicato su Sciencedirect il 24 dicembre 2019. Iniziamo dicendo che il periodo di test era limitato ad un periodo di 30 giorni.

Nello specifico, sono stati confrontati gruppi di fumatori con età dai 18 anni in su. Persone che avevano fumato come minimo 15 sigarette al giorno per almeno 2 anni. Un gruppo ha utilizzato la sigaretta elettronica in sostituzione del tabacco. L'altro ha proseguito nell'utilizzo abituale del fumo tradizionale.

Entro un mese dal passaggio alla sigaretta elettronica, c'è stato nel primo gruppo un miglioramento nella funzione endoteliale e nella rigidità vascolare. Specie nel segmento di sesso femminile. Non si sono riscontrate differenze sostanziali negli effetti tra le e-cig con o senza nicotina. Lo studio americano conferma anche un altro aspetto. Cioè l’uso della sigaretta elettronica come mezzo di riduzione del danno.